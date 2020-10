„Enkeltrick-Bingo“ hilft gegen Betrüger in Salzgitter

Vorbeugen ist besser als heilen. Das bekannte Sprichwort ist auf viele Bereiche des Lebens anwendbar, bekommt aber einen bitteren Beigeschmack, wenn es um die Opfer von Kriminalität, Gewalt und Trickbetrügereien geht. Wenn es zu einem Schaden durch Gewalt und Gaunerei kommt, ist der bundesweit agierende „Weiße Ring“ die wohl bekannteste Opferschutzorganisation. Sie wurde 1976 durch den bekannten Journalisten und Fernsehmoderator Eduard Zimmermann („Aktenzeichen XY – ungelöst“) gegründet.

Präventionsveranstaltungen wegen Corona weggefallen

Der „Weiße Ring“ agiert bundesweit und ist durch einen Pool emsiger, ehrenamtlicher Mitstreiter auch im Stadtgebiet Salzgitter und der Samtgemeinde Baddeckenstedt vertreten. Leiter dieser ortsübergreifenden Außenstelle ist Markus Müller aus Salzgitter-Bad. Sein Vize ist Bernd Günther aus Lutter am Barenberge. Zu den beiden pensionierten Polizeibeamten findet sich dann auch der ehemalige Realschulleiter aus Salzgitter-Bad, Bernd Koltrowitz mit im Boot, der als Präventionsbeauftragter des Weißen Rings eine wichtige Aufgabe innehat, denn wie bereits geschrieben: Vorbeugung ist Opferschutz. „Leider liegen die Präventionsveranstaltungen durch Corona etwas brach“, bedauert er. Gewöhnlich stehe er übers Jahr bei unzähligen Veranstaltungen mit Tipps gegen die Tricks der Ganoven parat.

Persönliche Geschichte mit Betrügern

Unterwegs zwischen Schulen, Schulungen und Seniorennachmittagen liegt ihm die Altersgruppe der Senioren auf eine besondere Art am Herzen. „Ich kam damals zum Weißen Ring, weil meine eigene Mutter auf einen dreisten Trickbetrüger hereingefallen war“, schüttelte Koltrowitz noch immer fassungslos den Kopf. Ein Klassiker ist der sogenannte „Enkeltrick“, bei denen Ganoven eine größere Geldsumme von einem alten Menschen einfordern. Sie geben sich als Enkelkind aus, das sich schon lange nicht mehr gemeldet hat und sich in einer schlimmen, finanziellen Notsituation befindet. Das Geld wird dann durch einen Boten abgeholt. So einfach sich der Betrugsablauf liest, so effektiv ist er.

Spielvorlage neben dem Telefon platzieren

Bei den Seniorenveranstaltungen präsentiert Bernd Koltrowitz gerne das „Enkeltrick-Bingo“. Er empfiehlt, die Spielvorlage griffbereit neben dem Telefon zu platzieren. Sie soll dem Senior helfen, die betrügerische Absicht eines Anrufers zu erkennen, denn die Gauner arbeiten häufig nach dem gleichen Konzept. Aber wieso funktioniert der Enkel-Trick überhaupt? „Sie müssen sich vorstellen, es handelt sich um hochbetagte Senioren“, so Koltrowitz. Bei alten Menschen steige auch die Hilfsbereitschaft. Oft seien sie einsam und freuten sich über den Anruf ihres Enkelkindes.

Nicht nur der Enkeltrick wird genutzt

Aber es ist ja nicht nur der unverhoffte Besuch eines Enkels, der zum finanziellen Schaden führen kann. Er gibt Hinweise: Generell ruft die Polizei nicht mit der Nummer 110 an und fordert auch nicht die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen zur „Sicherheitsverwahrung“. Der Präventionsbeauftragte Bernd Koltrowitz mahnt zur Wachsamkeit. Und wichtig: sollte sich ein Verdachtsfall oder sogar eine konkrete Situation abzeichnen, dürfen sich die Betroffenen oder die Angehörigen auf keinen Fall scheuen, die Polizei zu verständigen. Denn: Trickbetrügereien seien nicht peinlich sondern eine Straftat.