Salzgitters Grüne wählen Marcel Bürger zum Bundestagskandidaten

Marcel Bürger (39), Ratsfraktionschef der Grünen und 2. Bürgermeister der Stadt, ist am Dienstag Abend vom Salzgitteraner Kreisverband seiner Partei einmütig zum Bundestagskandidaten im Wahlkreis 49 (Salzgitter /Wolfenbüttel/ Vorharz) nominiert worden. Die Entscheidung, die 13 Mitglieder bei ihrer jüngsten öffentlichen Versammlung in der Begegnungsstätte Brücke fassten, ist allerdings längst nicht endgültig: Wen die Grünen 2021 im WK 49 als Kandidat ins Rennen schicken, wird sich erst bei der Aufstellungsversammlung aller drei betroffenen Kreisverbände erweisen, die wohl im Dezember stattfindet. Wie zu hören war, dürfte es zumindest auch aus dem mitgliederstärkeren Wolfenbüttel einen Bewerber geben.

Bei den Grünen in Salzgitter war Bürger der einzige Bewerber. Den Parteifreunden stellte sich der Politiker eher hemdsärmelig vor. Seit 2006 sitzt der 39-Jährige, der beruflich seit 15 Jahren als Erzieher in einer Kita in Thiede arbeitet, im Rat, ist seit 2006 2. Bürgermeister, seit 2011 Fraktionschef, hat Sitze im Finanz- und Jugendhilfeausschuss sowie im Ausschuss für Bildung und Kultur, aber auch im Umwelt- und Klimaschutzausschuss. Unter anderem wirkt Bürger mit im Aufsichtsrat der Bäder, Sport und Freizeit GmbH. Als seine zentralen Themen nannte er soziale Belange, aber auch Umwelt, Klimawandel, den Kampf gegen das Atommülllager Asse und Kultur.

Ziel: die Ratsfraktion vergrößern

Bei der Kommunalwahl 2021 gelte es, die Fraktion zu vergrößern, möglichst mehr als die derzeit drei Mandate zu erhalten. „Wir müssen stärker als die AfD sein – das ist unsere Aufgabe, da muss jeder sein Bestes geben“, rief Bürger den Parteifreunden zu. Da zwischen Bundestags- und Kommunalwahlen im Herbst vermutlich nur zwei Wochen liegen werden, gelte es, die Kräfte sparsam einzusetzen. Erst im März soll für die Grünen der Kommunalwahlkampf beginnen. Erst dann will die Partei festlegen, mit welchem Kandidaten sie in den Oberbürgermeister-Wahlkampf 2021 geht.

Nein zum Bündnis für OB-Kandidat Klingebiel

So gaben sich die Grünen trotz öffentlicher Sitzung angesichts anwesender Presse sehr schmallippig, was mögliche Kandidaten aus den eigenen Reihen angeht. Die Partei distanzierte sich zugleich sehr deutlich von einer möglichen Rückendeckung des Amtsinhabers Frank Klingebiel (CDU). Damit lehnen die Grünen die Pläne der anderen im Rat vertretenen Parteien ab, den OB mit einem breiten Bündnis zu unterstützen. Eher werde sich ein Bewerber aus den Reihen oder ein Kandidat einer anderen Partei finden, auf den sie sich verständigen könnten, hieß es. „Wir wollen Alternativen zum derzeitigen Amtsinhaber bieten“, appellierten Bürger und Ratsherr Sascha Pitkamin. Letzterer betonte, es laufe „nicht alles rund in dieser Stadt“: „Ein Wechsel würde viel ändern – das wäre gut“.

In ihren Berichten aus dem Rat hoben Bürger und Pitkamin die Übertragung der Sitzungen ins Netz („Das ist eine Bereicherung“) hervor. Sie kündigten zugleich Anträge und Anfragen zu Wirtschaftshilfen in Corona-Zeiten, zum Feuerwehrgutachten und zur Wasserburg an.