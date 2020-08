Salzgitteraner Schüler gestalten Mode aus Plastikmüll

Eigentlich sollte in den Ferien im Rahmen des Talentcampus, einem Angebot der Volkshochschule der Stadt Salzgitter, eine Klimaschutzprojektreihe für Kinder und Jugendliche stattfinden. Doch wegen Corona musste umgeplant werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Dozenten der VHS kamen auf die Idee, die Workshops in Form von Onlinecamps zu organisieren.

Die Teilnehmer, so heißt es, seien 9 bis 15 Jahre alt gewesen. Angeboten worden seien der Campus „Plastic fantastic!?“ sowie der in den Osterferien abgesagte Workshop „Du bist, was du isst“. Die Dozenten hätten den Teilnehmern Materialkisten vorbeigebracht. Beim Plastikprojekt habe es noch einen gelben Sack mit sauberem Plastikmüll obendrauf gegeben. Mit diesem sollte eine eigene Modelinie unter dem Motto „Upcycle your Star“ entworfen werden. Zudem sei es um Klima und Umweltschutz gegangen.

Jeder Teilnehmer machte von zu Hause aus mit

Jeder Teilnehmer brachte sich vom eigenen Endgerät von zu Hause aus ein. Unter anderem habe es ein interaktives Müllquiz gegeben. Die Verwertung des Mülls zum eigenen Outfit sei jedoch der Höhepunkt gewesen – mit einer Onlinemodenschau.

Beim Thema „Du bist, was du isst“ sei es um die Zusammenhänge zwischen der eigenen Ernährung und dem Klimawandel gegangen. Zusätzliche Unterstützung bekamen die beiden Dozentinnen Melanie Bänsch und Melanie Schöckel vom Computerexperten Michael Päßler, der durch die Welt der sicheren Internetrecherche geführt habe. Es sei Wissen über klimafreundliche Ernährung vermittelt und gemeinsam ein Regional-/Saisonalkalender erstellt worden. Als Lebensmitteldetektive deckten die Kinder und Jugendlichen mysteriöse Inhaltsstoffe und die verblüffend langen Reisewege ihrer Lieblingsnahrungsmittel auf, heißt es weiter.

Entstanden ist ein Klimaschutzkochbuch

Zudem sei über die Rechte der Tiere diskutiert worden. Täglich seien erarbeitete Fakten künstlerisch aufgearbeitet worden, in Form von Handlettering, Photopotch und Fotokunst. Entstanden sei ein Klimaschutzkochbuch.

