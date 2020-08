Mehr als 50 Ehrenamtskarten für Salzgitteraner

Salzgitter. Seit Juli 2020 sind die ersten im Umlauf. Das Freiwilligen-Zentrum nimmt Anträge entgegen. In Salzgitter gibt es Vergünstigungen bei gut 20 Firmen.

Die von der Stadt Salzgitter zum 1. Mai eingeführte Ehrenamtskarte erfreut sich großer Beliebtheit. Und so erreichten das Freiwilligen-Zentrum-Salzgitter laut eigenen Angaben schon zahlreiche Anträge. Nach entsprechender Prüfung konnten im Juli 2020 die ersten 53 Karten an die Ehrenamtlichen verliehen werden. Diese kamen aus den verschiedensten Bereichen des Ehrenamtes: Eine beeindruckende Vielfalt von Sport und Kultur über Umwelt und Soziales bis hin zu Gesundheit und Rettungswesen zeige, wie sehr sich Salzgitteraner fürs Gemeinwesen einsetzen.

Inhaber der Ehrenamtskarte profitieren von zahlreichen Vergünstigungen – mehr als 20 Institutionen und Unternehmen bieten Angebote in Salzgitter und zeigen die hohe Wertschätzung von Handel, Handwerk und Dienstleistung für eine lebendige und aktive Stadtgesellschaft, heißt es weiter in der Mitteilung. Weitere rund 1200 Rabattangebote existieren in ganz Niedersachsen und Bremen. Eine aktuelle Übersicht findet sich auf www.freiwilligenserver.de.

Karten können online oder beim Freiwilligen-Zentrum beantragt werden

Alle Vereine, Initiativen und Verbände, städtische Einsatzstellen und Kirchengemeinden, die mit Ehrenamtlichen etwas bewegen, sind eingeladen, Menschen für die Verleihung der Ehrenamtskarte vorzuschlagen. Jeder, der seit mindestens drei Jahren mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv ist, kann die Ehrenamtskarte beantragen. Das geht online über www.freiwilligenserver.de oder über das Freiwilligen-Zentrum Salzgitter (FZSZ), das im Auftrag der Stadt Salzgitter die Einführung in Salzgitter koordiniert.

Interessenten können gerne jederzeit mit dem FZSZ Kontakt aufnehmen. Sie erreichen den Geschäftsführer, Patrick Kolzuniak, in allen Fragen der Ehrenamtskarte unter folgenden Kontakten: Freiwilligen-Zentrum Salzgitter Citytor, Fischzug 2, 38226 Salzgitter; (05341) 9104791; Mail: fzsz@hotmail.de; Internet: www.fz-sz.de; Sprechstunde: Mo: 8-12 Uhr, Fr: 15-19 Uhr und nach Absprache.

