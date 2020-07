Marzipan und Schwarzbrot

Jede Region hat ja so ihre Spezialitäten. Ich meine jetzt einmal kulinarisch gesprochen. Denken Sie nur an die Braunschweiger Mumme oder den Spargel aus der Region. Oder Braunkohl mit Bregenwurst. Mir früher als Unwissendem nur bekannt als Grünkohl mit Pinkel. Nun war ich vor wenigen Tagen mit einem recht bekannten Salzgitteraner verabredet – von dem ich dachte, er sei hier auch geboren – der sehr gastfreundlich war und mir etwas aus seiner Heimat- beziehungsweise Geburtsstadt kredenzte. Und das konnte nun nicht aus Salzgitter stammen, denn es handelte sich um Marzipan. Genauer gesagt um leckeres Lübecker Marzipan. Da konnte ich nicht widerstehen. Da überlegte ich, was ich denn wohl servieren würde, wenn es um eine Spezialität aus meiner Heimat gehen würde. Auch wenn ich aus dem Emsland komme und die Region für einen bestimmten Schnaps bekannt ist – nämlich Korn – würde ich darauf verzichten. Denn das ist nun nicht jedermanns Sache und Geschmack, auch meiner nicht. Aber ob ich mit einem anderen, deutlich nahrhafterem Produkt bei Ihnen punkten könnte? Ich stehe nämlich auf Schwarzbrot, aber Hümmlinger Schwarzbrot muss es sein. Zumindest weiß ich, dass ich mit dieser Vorliebe hier in der Region nicht alleine bin. Denn mindestens meine Söhne verputzen es genauso gerne wie ich – am liebsten übrigens mit Fisch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten Start in die neue Woche, in der Sie hoffentlich den einen oder anderen kulinarischen Hochgenuss erleben!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an juergen.stricker@bzv.de