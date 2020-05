Salzgitter startet zwölfwöchige Kampagne gegen häusliche Gewalt

Damit es solche Bilder in Salzgitter bald nicht gibt, sensibilisiert die Stadt Salzgitter in einer zwölfwöchigen Kampagne für das Thema häusliche Gewalt.

Salzgitter. Unter anderem gibt es eine Facebook-Serie und eine Plakataktion. In den nächsten drei Monaten will die Stadt auf das Thema aufmerksam machen.

„Häusliche Gewalt ist ein Flächenbrand, der noch immer jede vierte Frau in Deutschland trifft. Dem Einhalt zu gebieten, ist seit zwei Jahren auch in Deutschland verbindliches Recht. Wir sind gesetzlich verpflichtet, für den Schutz von Frauen vor Gewalt zu sorgen, denn vor zwei Jahren ist die Bundesrepublik der ,Istanbulkonvention’ des Europarates beigetreten“, wird Simone Semmler, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt und Mitglied des Runden Tisches gegen Häusliche Gewalt, in einer Mitteilung der Stadt Salzgitter zitiert.

Aus diesem Grund hat der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt nach Möglichkeiten gesucht, Betroffene über die richtigen Kontaktmöglichkeiten zu informieren.

Dazu wird eine Facebook-Kampagne gestartet. In den nächsten zwölf Wochen werden wöchentlich zwei Beiträge mit den wichtigen Informationen der Hilfeeinrichtungen zum Thema „Salzgitter ohne häusliche Gewalt“ eingestellt. Das Netzwerk hat damit das Ziel, dass Betroffene unter dem Hashtag #SZgewaltfrei die lokalen Hilfekontakte kennenlernen. „Wir hoffen, dass viele auch nicht betroffene Menschen die Kampagne ,Salzgitter ohne häusliche Gewalt’ in ihren eigenen Timelines und Facebookgruppen teilen, damit #SZgewaltfrei lokal viral geht und möglichst viele die Informationen bekommen“, äußert sich Friederike Schröder von der städtischen Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt. Auch hat der Runde Tisch gegen häusliche Gewalt eine stadtweite Plakatkampagne auf den Weg gebracht, die über das bundesweite Hilfetelefon informiert.

Dieses Hilfetelefon ist 365 Tage im Jahr, 24 Stunden erreichbar und mit Fachkräften besetzt, die Beratungen in 17 Sprachen durchführen können. Zu erreichen sind die Berater unter (08000) 116016.

„Was Salzgitter ausmacht, ist, dass in Krisenfällen alle an einem Strang ziehen und schnell Lösungen entwickeln“, betont dazu Andrea Meyer, Leiterin des Frauenhauses Salzgitter und Mitglied des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt.

Institutionen, die sich beteiligen wollen, finden unter www.hilfetelefon.de kostenfreie Materialien, die beispielsweise ausgehängt werden können. Weitere Fragen zu den Aktionen des Runden Tisches beantwortet Simone Semmler per E-Mail unter gleichstellung@stadt.salzgitter.de. red