Unterschätzte Krähen

Einer meiner Kollegen erzählt immer wieder mal, dass er als Kind aus dem Schulchor rausgeflogen ist, nachdem man entdeckt hatte, dass er keinen Ton trifft. Ich frage mich, wie er es dann überhaupt geschafft hat, aufgenommen zu werden, denn bei einem völligen Mangel an Musikalität kann man nichts vorgaukeln, meine ich. Aber manche vermögen es, andere so zu blenden (ich könnte jetzt als Beispiel mächtige Politiker in mächtigen Ländern jenseits von Europa nennen, mache ich aber nicht), dass Beobachter fassungslos sind und die Welt nicht mehr verstehen. Egal. Vielleicht ein Trost: Wie ich jetzt gelernt habe, zählt man sogar die Krähe zu den – Achtung – Singvögeln. Mein Kollege befindet sich also in bester Gesellschaft.

