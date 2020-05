Caritas sucht Digital-Spenden

Unter dem Motto Aufbereiten statt Wegwerfen startet die Caritas eine nachhaltige Aktion: Ab sofort sammelt sie Spenden gebrauchter und funktionstüchtiger Laptops, PCs, Monitore und Drucker. Die sollen gegebenenfalls aufbereitet und Schülern überlassen werden, deren Familien sich die Anschaffung der notwendigen digitalen Ausstattung nicht leisten können, teilt die Caritas mit.

„Mit unserem Projekt wollen wir alte Rechner und Laptops wieder zum Leben erwecken, die aus verschiedenen Gründen bei uns allen Zuhause herumstehen und nicht mehr genutzt werden“, sagt Initiator Ercan Kilinc, der ehrenamtlich in der Caritas aktiv ist. Gerade jetzt, wo alle Schulen wegen der Corona-Pandemie auf das digitale Lernen umstellen, haben es viele Schulkinder schwerer, bei der Digitalisierung mitzuhalten. „Die Sicherstellung der Teilhabe an Bildung ist heute wichtiger denn je, dazu wollen wir einen Beitrag leisten“, sagt Caritas-Vorstand Andreas Janizki laut Mitteilung. Laptops, Rechner und Bildschirme können bei der Caritas in der Salderschen Straße 3 nach Absprache – (05341) 18916-0 – abgegeben (im Einzelfall auch abgeholt) werden. Die Geräte sollten möglichst nicht älter als 5 Jahre sein, es sei denn, es handelt sich um hochwertige Geräte. Die Bildschirme müssen mindestens 48,26 Zentimeter in der Diagonale messen. Auch Mäuse und gut erhaltene Tastaturen können abgegeben werden. Die Weitergabe der Geräte erfolgt über die Schulen in Salzgitter.