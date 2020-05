Paritätischer Salzgitter hat neuen Geschäftsführer

Doch aufgrund der Corona-Pandemie gab es nur ein Treffen in kleinem Kreis in den Geschäftsräumen des Paritätischen in Wolfenbüttel. Bereits 1976 hatte sich Laumert als Zivildienstleister im Paritätischen Wolfenbüttel im sozialen Bereich engagiert, heißt es in der Mitteilung.

Nach seinem Studium und einer Tätigkeit als Jugendpfleger beim Landkreis habe er 1987 die Geschäftsführung des Paritätischen in Salzgitter übernommen. 2001 sei die Geschäftsführung des Paritätischen Wolfenbüttel dazugekommen. Zudem sei er viele Jahre Fachreferent für den landesweiten Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“ im Paritätischen Niedersachsen gewesen. Rainer Flinks, Vorstand Wirtschaft und Finanzen des Paritätischen Niedersachsen, habe ihn während des Treffens gewürdigt.

Als Nachfolger stehe Sven Dickfeld in den Startlöchern, der als Regionalgeschäftsführer beim Paritätischen tätig sei und neben dem Kreisverband Wolfsburg nun auch die Geschäftsführung der Kreisverbände Salzgitter und Wolfenbüttel übernehme. Derzeit sei er auch noch für den Kreisverband Goslar-Seesen zuständig. Er wolle nahtlos an die Arbeit Laumerts anknüpfen und die Angebote mit und für die Menschen weiterentwickeln. Bei einem gemeinsamen Stadtrundgang sei die Verabschiedung ausgeklungen.