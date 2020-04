Salzgitters Musikschule unterrichtet per Video-Chat

Die Musikschule der Stadt Salzgitter kann wegen der Corona-Pandemie aktuell nicht öffnen. Seit 14. März ist die Einrichtung nach eigenen Angaben geschlossen. Dennoch bietet sie „Online-Unterricht per Videokonferenz“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Team habe für einen Teilbereich des Fächerangebots schnell andere Wege gefunden. Eine Vielzahl der Lehrkräfte böten Unterricht via Video-Chat, Mail, Video-Tutorial, Telefon oder einer Kombination mehrerer dieser Komponenten an.

Die Schüler kämen nun per Bild und Ton über das Smartphone oder den Laptop zu ihrer herkömmlichen Unterrichtszeit mit ihren Lehrern zusammen. Die Lehrer können ihre Schüler sowohl hören als auch sehen und dabei auf den Bewegungsablauf und Hand- und Körperhaltung achten, heißt es in der Mitteilung.

Vermittelt würden beispielsweise das korrekte Arbeiten der Töne, des Tempos oder der Fingersätze. Das gemeinsame Musizieren und die Arbeit am Klang würden dann nachgearbeitet, wenn die Musikschule wieder öffnen könne.

Rund 70 bis 80 Prozent der Instrumentalschüler nutzten bisher dieses Angebot. Die Eltern unterstützten ihre Kinder und befürworteten das Angebot der Schule. Und die Schüler freuten sich, dass der Unterricht trotz Schulschließung weitergehe.

Dennoch, so die Schule, könnten Gruppenunterrichte zurzeit nicht stattfinden. Doch der Jazz- und Popchor der Musikschule „Gentle Voices“ habe darauf eine kreative Antwort gefunden: Leiterin Britta Rex habe bereits zwei Proben online per Video-Chat abgehalten. Dabei hätten die 25 Sänger zu Hause am Rechner oder am Tablet gesessen und hätten sich in einem virtuellen Raum getroffen. „Alle sangen zu einem Warm-up-Video und spielten ein Quiz zum Chorrepertoire. In der nächsten Zeit erhalten die Sänger noch Audio-Tracks zum Üben.“ Außerdem plane der Chor für den nächsten Monat ein virtuelles Videoprojekt, das dann auch veröffentlicht werde. Die Zeit könne zudem gut genutzt werden, sich musiktheoretischen Themen zu widmen.

Trotz dieser Alternativen hofften alle, dass es mit dem realen Unterricht in den Räumen der Musikschule in Lebenstedt, Salzgitter-Bad und Thiede bald weitergehen könne. Denn: „Die facettenreichen Angebote, der motivierende Präsenzunterricht, das Teilen von musikalischen Erlebnissen und auch der persönliche Kontakt und das miteinander Musizieren – all das stehe für die Qualität der Musikschule. Dieser Mehrwert, der Musikschule als Ganzes ausmache, sei unverzichtbar und müsse erhalten bleiben, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel zitiert.

Aktuell würden folgende Unterrichtseinheiten angeboten: Instrumental- und Vokalunterricht, Kennlernstunden, Musiktheorie, Studienvorbereitung (SVA) und Jazz- Chor.

Für alle Neulinge gelte: „Ein Kennenlernen über digitale Medien ist vorstellbar.“ Eine Probestunde kann per E-Mail vereinbart werden: sabine.petter@stadt.salzgitter.de