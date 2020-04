Wir haben in den Schulen nachgefragt, wie das Pauken zu Hause so funktioniert.

„Bei uns im Gymnasium Salzgitter-Bad haben wir den großen Vorteil, dass wir eine sehr leistungsfähige und benutzerfreundliche Plattform für unsere interne Kommunikation haben: Über IServ und die dort implementierten Module können wir per Mail kommunizieren, Aufgaben für Klassen in einen Extra-Bereich einstellen und Video-Chats durchführen“, berichtet Schulleiter Hans-Günter Gerhold. Alle Lehrkräfte stellten in das Modul für ihre Schüler fachspezifische Aufgaben, die dann zusammen einen Wochenplan für die Klasse ergäben.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

„Um das fehlende Unterrichtsgespräch ein wenig zu kompensieren, gibt es regelmäßige Sprechstunden, die alle Lehrkräfte für ihre Schüler anbieten. Wir hoffen, dass wir mit dieser Mischung aus digitaler und direkter Kommunikation den Übungs- und Lernprozess sinnvoll initiieren und begleiten können“, so Gerhold.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Probleme gebe es bei einigen Schülern hinsichtlich der technischen Ausstattung. Noch sei unklar, ob alle daheim über die technischen Möglichkeiten verfügten, um Zugang zu den digitalen Angeboten zu haben. Hier gebe es gerade eine Befragung. Zudem werde ein Ausleihsystem für schulische Geräte installiert. Die Reaktionen – sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrkräften – seien durchweg positiv. „Ich würde sie als eine Mischung von positiver digitaler Neugier und hohem Engagement charakterisieren. Alle versuchen, sich schnell auf diese schwierige und ungewohnte Situation einzustellen, probieren gern die verschiedenen Möglichkeiten im digitalen Neuland aus, haben Spaß daran und bleiben optimistisch und gelassen“, so Gerhold.

In den Berufsbildenden Schulen in Fredenberg sieht das Bild ähnlich aus. Unterrichtsstoff wird ebenfalls mit IServ und dem Postweg vermittelt. Alle Klassen erhalten Fernunterricht. Die Lehrkräfte sind am Schultag bis nachmittags per Mail, Chat oder telefonisch erreichbar, so Schulleiter Robert Ottens. In den nächsten Wochen werde der Schulbetrieb stufenweise wieder hochgefahren. Für die Schulen stelle dieser Prozess eine große Herausforderung dar. „So müssen große Klassen geteilt werden, was einen erhöhten Bedarf an Räumen und Lehrkräften verursacht und eventuell einen Schichtbetrieb erforderlich machen wird. Es müssen neue Formen des Distanzlernens eingeübt und praktiziert werden.“

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Doch auch hier verfügt nicht jeder Schüler zu Hause über einen PC oder zumindest ein Tablet. „Auf der anderen Seite stehen uns weniger Lehrkräfte als bisher für den Einsatz in der Schule zur Verfügung. Ein nicht unerheblicher Teil gehört einer Risikogruppe an und wird vorerst Heimarbeit ausüben müssen. Wir werden auf jede Frage eine Antwort suchen und uns allen Problemen gewohnt engagiert und flexibel stellen“, so Ottens. Dennoch werde nicht alles reibungslos vonstatten gehen. Es sei nicht auszuschließen, dass Einzelinteressen oder die Interessen einiger Gruppen vorübergehend nicht optimal bedient werden könnten.

Lehrkräfte in der Grundschule am See in Lebenstedt konferieren täglich ebenfalls online. Schüler werden per E-Mail oder auch direkt in den heimischen Briefkasten mit Aufgaben und Anregungen versorgt. Erschwert werde dies durch recht unterschiedliche Gegebenheiten technischer und sozialer Art. Je nach Sprachkompetenz des Elternhauses seien verschiedene Versionen beim schriftlichen Kontakt erforderlich. „Einige Kinder, so habe ich gehört, wünschen sich in die Schule zurück“, berichtet Schulleiterin Heike Neugebauer.

In der Grundschule soll der Unterricht in den vierten Klassen am 4. Mai wieder beginnen. Teile der Elternschaft aber sähen den Unterrichtsbeginn durchaus skeptisch. Völlig ungeklärt sei auch, welcher Anteil der Lehrkräfte zur Risikogruppe gehöre.

Wegen der gegebenen Umstände werde es lediglich Unterricht in den Hauptfächern geben. Die Größe der Klassenräume werde überprüft. Voraussichtlich könne jeweils eine halbe Klasse alle zwei Tage zur Schule kommen.

Die Unterrichtszeiten seien dann für die jeweiligen Klassen zeitversetzt. „Dafür ist ein Hygienekonzept dringend erforderlich. Es gibt keine Warmwasserversorgung in den Klassenräumen. Desinfektionsmittel fehlen bislang völlig“, so die Schulleiterin. Sie warte nun auf die angekündigten Regelungen des Niedersächsischen Kultusministeriums.