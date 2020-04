Neu ist die Kooperation mit „VHS Wissen live“. Fußball, Politik, Zeitgeschichte und weitere Themen sorgen zu Hause für Abwechslung und laden zur Diskussion ein.

„Wer sich online gebührenfrei anmeldet, bekommt einen Link zugeschickt“, erklärt Sabine Minkus, Leiterin der Volkshochschule Salzgitter. Geboten würden Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft. Anschließend könne mit den Referenten live diskutiert werden. Die Vorträge umfassten Kultur, Kunst, Wissen, Politik, Geschichte und vieles mehr. „Dieses virtuelle Angebot bereichert die Online-Angebote und Weiterbildungsmöglichkeiten unserer Volkshochschule", wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel in einer Pressemitteilung zitiert. Diese Form der Wissensvermittlung und des Austausches sei ein neuer Weg, den die Einrichtung in der jetzigen Situation gehe.

„Die Biologie der glücklichen Liebe: Alles Evolution – oder könnten wir auch ganz anders?" lautet der Vortrag am Donnerstag, 23. April. Thomas Junker spricht über die romantische Liebe als eine der großen Mythen unserer Zeit. Um das Thema Friedensethik geht es am Dienstag, 28. April. Eberhard Schockenhoff spricht über den Paradigmenwechsel, der sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Friedensethik vollzogen hat.

Fußball-Fans können sich auf Montag, 18. Mai, freuen: Im Mittelpunkt steht „Gerd Müller oder Wie das große Geld in den Fußball kam". Der Historiker Hans Woller spricht über den Fußballer, der als „achtes Fußball-Weltwunder" bezeichnet wurde, weil er als Torjäger bis heute alle Rekorde hält.

Um Brasilien geht es am Mittwoch, 27. Mai: „Die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro". Den Abschluss der „Wissen live"-Vorträge bildet das Angebot am Dienstag, 9. Juni. Dann geht es um die „Herrschaft der Dinge. Eine neue Geschichte des Konsums und ein Blick auf morgen". Der Referent Frank Trentmann ist Professor für Geschichte am Birkbeck-College der Universität London. 2017 erhielt er von der Alexander-von- Humboldt-Stiftung den Humboldt-Forschungspreis. Alle Vorträge finden von 19.30 bis 21 Uhr statt.

„Ein tolle Sache“, lobt die VHS-Leiterin ihr eigenes Angebot. Ihre Mitarbeiter und die Dozenten befänden sich derzeit fast alle im Homeoffice. Alle Kurse seien bis zum 3. Mai abgesagt. „Wir wollen unsere Mitarbeiter schützen und haben daher keinerlei Kundenverkehr. Dennoch sind wir alle per E-Mail und telefonisch zu erreichen.“

Vermehrt nähmen ihre Kollegen an Online-Fortbildungen teil. Verschiedene EDV-Kurse könnten auch online absolviert werden.

Weitere Details zu den Angeboten: https://app-14.salzgitter.de, dann die einzelnen Rubriken anklicken). Wer sich für „Wissen live" anmelden möchte, kann dies online tun oder per E-Mail an vhs@stadt.salzgitter.de.