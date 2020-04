„Mehr Personen dürfen weder hier bei uns, noch auf dem Friedhof derzeit anwesend sein“, berichtet Geschäftsführer Andreas Kühn.

Gemeinsam mit seinem Bruder Stefan leitet er das Traditionsunternehmen schon in dritter Generation. Viel haben sie schon mitgemacht. Aber solch eine Situation wie im Moment kennen sie nicht, sagen beide. Erst in den vergangenen Tagen haben die beiden den zweiten Corona-Toten ins Krematorium gebracht. Alles unter höchsten Sicherheitsauflagen.

Dabei ist Desinfizieren das A und O, weiß Stefan Kühn: „Man ist schon aufgeregter als sonst. Das Virus überlebt, laut Studien, auf Oberflächen bis zu neun Tage. Im Krankenhaus wird der desinfizierte Verstorbene in einen sogenannten Bodybag gelegt. Dieser wird verschlossen und nochmals großflächig besprüht.“

Diese speziellen Verschlusstaschen würden sonst nur bei Polizeieinsätzen benutzt und dürften nicht mehr geöffnet werden. Nicht nur, dass die Toten nicht mehr hygienisch versorgt werden. Sie dürfen auch die eigene Kleidung nicht tragen. Jeglicher Kontakt wird aus Sicherheitsgründen untersagt. Eine traurige Angelegenheit – auch für die Angehörigen. „Sobald der Erkrankte positiv auf Corona getestet wurde, ins Krankenhaus verlegt wird und im schlimmsten Fall stirbt, dürfen die Ehepartner und Familienangehörigen die Person nicht mehr sehen. Ein angemessenes Abschiedsritual ist daher besonders schwer“, sagt Bestatter Andreas Kühn. Beide Corona-Toten seien feuerbestattet worden.

Wie die Vorgehensweise bei Erdbestattungen sei, sei derzeit noch nicht klar. Viele Bestimmungen änderten sich wöchentlich für die Geschäftsleute. Bis 4. Mai gelte derzeit die allgemeine Kontaktsperre auch für sie. Das heißt, bei Beerdigungen und Trauerfeiern dürfen maximal zehn Personen plus Bestatter und Pfarrer anwesend sein. Auch das davor stattfindende Trauergespräch birgt Schwierigkeiten. „Oft sind die engen Angehörigen selbst in Quarantäne, so dass eher auf Telefongespräche, Fax oder E-Mail zurückgegriffen werden muss. Oder die Kinder kommen zu uns. Dann aber maximal drei Personen“, berichtet Andreas Kühn. Einige Familien, so sagt er, nutzten die vierwöchige Bestattungsfrist bei Feuerbestattungen – wegen der Hoffnung auf Lockerung der Besucherzahlen für eine Trauerfeier.

Auch Hamsterkäufe gäbe es in seiner Branche. Kühns Sargvorräte reichen noch eine Weile, doch auf Anfrage seien Nachbestellungen von Verbrennungssärgen im Moment schwierig. Die Bestatter seien erst im Nachhinein zum systemrelevanten Berufsfeld von Seiten der Regierung hinzugefügt worden. Das heißt, auch sie haben nun direkten Anspruch auf Desinfektionsmittel, Masken und andere Arbeitsschutzmaßnahmen. „Informationen und Utensilien – alles, was wir vorrätig haben, haben wir uns selbst besorgt. Oft wünschte ich mir mehr Informationen auch von unserem Gesundheitsamt“, so Stefan Kühn, der Mitglied im Bundesverband Deutscher Bestatter ist und direkt Informationen vom Robert-Koch-Institut bekommt. Doch eines klappe gut: „Die Angehörigen bringen viel Verständnis für die zwingenden Vorgaben auf. Das ist schön, auch wenn es für alle im Moment nicht einfach ist“, sagt Stefan Kühn abschließend.