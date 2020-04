Los geht es: Salzgitteraner Kinder malen für Senioren

Vielen Kindern ist derzeit eher langweilig, sind doch gemeinsame Aktivitäten und das spielerische Miteinander deutlich eingeschränkt. Gleichzeitig lieben sie es, bunte Spuren auf Papier zu hinterlassen und ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Das nimmt die Alloheim Senioren-Residenz Salzgitter zum Anlass und ruft zu einem großen Kinder-Malwettbewerb auf.

Im Mittelpunkt der Kunstwerke sollen laut Pressemitteilung der Einrichtung Oma und Opa stehen, für die die Kinder Bilder malen sollen. Dabei dürften sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit Buntstiften oder Wasserfarben könnten sie das Wettbewerbsthema „Mein schönster Tag für Oma und Opa“ ganz nach ihren Vorstellungen umsetzen. Zum Abschluss des Malprojekts soll dann nach Ende der Ausgangsbeschränkungen eine Ausstellung stattfinden. Eine Bewohner-Jury der Residenz soll die schönsten Werke auswählen, teilt das Heim weiter mit.

„Enkel haben zu ihren Großeltern oft eine sehr intensive Bindung, die zurzeit auf beiden Seiten sehr leidet“, berichtet Einrichtungsleiterin Margarethe Kubiak-Bier, „mit dieser Malaktion wollen wir diese Verbindung fördern, stärken und einen kreativen Brückenschlag zwischen den Generationen schaffen.“ Die Kinder könnten dabei alles auf einem Bild festhalten, was einen Tag für Oma und Opa in ihren Augen ganz besonders mache.

Auch die Senioren freuten sich schon jetzt auf viele Einsendungen. „Wir hoffen auf ein großes Interesse und möchten auch an die Betreuer oder Lehrer, die gerade die Notbetreuung in Kindergärten und Grundschulen übernehmen, appellieren, die Kinder zum Mitmachen zu bewegen“, sagt Margarethe Kubiak-Bier, „wir alle sind schon sehr gespannt auf die ersten Kunstwerke der Kinder aus der Region und hoffen auf eine rege Teilnahme.“

Ab sofort können die Bilder bis zum 30. April an die Alloheim Senioren-Residenz Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße 72, 38226 Salzgitter, geschickt oder in den Hausbriefkasten gesteckt werden. Nach Ende der Ausgangsbeschränkungen findet dann, so berichtet es das Heim, die Vernissage mit Preisverleihung statt.