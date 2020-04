Die Salzgitter-Tafel bekommt ungewöhnliche Unterstützung

In vielen Städten Deutschlands mussten Hilfsorganisationen wegen der Corona-Krise schließen. Dies gilt auch für Tafeln, die viele Bedürftige mit zwingend notwendigen Lebensmitteln und anderen Dingen versorgen. Auch Salzgitter, die örtliche Tafel befindet sich im Stadtteil Bruchmachtersen, schien anfangs davon betroffen zu sein, doch der Betrieb geht mit ungebremster Energie weiter.

Auch die TAG Wohnen & Service greift an dieser Stelle, nicht zum ersten Mal übrigens, allen Kunden und Mitarbeitern unter die Arme. Die Zusammenarbeit zwischen Tafel und TAG hat längst Tradition. Um den reibungslosen Betrieb zu gewährleisten und vor allem den hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, lieferte die TAG in zwei „Blitzaktionen“ zwingend notwendige Utensilien.

Bereitgestellt wurden unter anderem Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, medizinische Waschlotion, Hygienehandschuhe in allen Größen, Küchenrollen und Papierhandtücher.

In Kooperation mit dem örtlichen, gemeinnützigen Bildungsträger Sophia UG, der viele „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienstleistende) aus vielen Länder betreut, sorgten die TAG und Sophia unkonventionell und vor allem prompt für personelle Unterstützung, die dankend angenommen wurde. Insgesamt sechs junge Menschen aus Tansania, die aktuell nicht selbst unterrichten oder unterrichtet werden dürfen, waren sofort zur Stelle und packen bei der Tafel ganztägig und täglich mit an – teilweise als „Fahrer/Abholer“ der Lebensmittel oder aber direkt bei der Ausgabe.

„Diese tollen Menschen bringen mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem Einsatz ein noch stärkeres Wir-Gefühl in unser Helferteam, deren Lächeln kann man sogar unter der Schutzmaske sehen“, freut sich Susanne Röttger von der Tafel. Sie sei dankbar für den unermüdlichen Einsatz aller Unterstützer.

Die TAG unterhält in insgesamt zehn Städten in Deutschland Wohnungen. Salzgitter ist mit

8800 Wohneinheiten der größte Standort. Alle örtlichen Tafeln (Salzgitter, Erfurt, Gera etc.) erhielten ähnliche Unterstützung wie in Salzgitter. Des Weiteren erfolgten Geldspenden über jeweils

1000 Euro für alle Tafeln.

In Salzgitter will man dieses Geld in sogenannte „Trennglasscheiben“ investieren, um Mitarbeiter und Kunden besser zu schützen. Vielleicht finden sich weitere Spender, die dieses Vorhaben zeitnah umsetzen und unterstützen, so die Einrichtung.