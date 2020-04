Wochenmarkt in Lebenstedt wird verlegt

Der üblicherweise freitags stattfindende Wochenmarkt in der Chemnitzer Straße in Salzgitter-Lebenstedt wird in der kommenden Woche vorgezogen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Er wird vom Karfreitag, 10. April, auf Donnerstag, 9. April, vorverlegt. Die übrigen Märkte finden wie gewohnt statt. Die...