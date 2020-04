Ansturm auf die Baumärkte in Salzgitter

Gut über 100 Meter lang ist die Schlange vor dem Globus Baumarkt in Salzgitter-Lebenstedt am frühen Samstagmorgen. Hier und in den anderen Baumärkten der Region herrschte großer Andrang. Von überall kamen Menschen, um sich mit allen möglichen Materialien und Utensilien einzudecken. Angelockt vom frühlingshaften Wetter und den Prognosen für die nächste Zeit. So melden Sie sich für den täglichen Corona-Newsletter an So zum Beispiel...