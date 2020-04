Wer ist Ihr „Salzgitteraner des Jahres“?

Sollen wir die etablierte Aktion „Salzgitteraner des Jahres“ auch in Zeiten der Corona-Krise fortsetzen oder sollen wir nicht? Diese Frage haben wir uns in der Redaktion gestellt. Und vor allem auch vielen Lesern in persönlichen Gesprächen. Ihre Antwort: Ja, bitte, es gibt neben Corona auch noch viele andere und auch positive Dinge – und Menschen, über die es sich zu berichten lohnt.

Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ war, nehmen wir den Auftrag gerne an und wollen gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nach Menschen Ausschau halten, die sich besonders für andere engagieren und deren bemerkenswerter Einsatz einmal in besonderer Weise gewürdigt werden sollte. Das können beispielsweise Mitbürger sein, die sich gerade jetzt in dieser ungewöhnlichen Zeit besonders für ihre Mitmenschen stark machen und als Helfer in der Corona-Krise hervortun. Es können aber wie immer auch Männer und Frauen jeglichen Alters sein, die sich schon lange in ganz anderen Bereichen des sozialen oder gesellschaftlichen Lebens einsetzen, in Vereinen, Umwelt- oder Sozialverbänden. Oder auch völlig losgelöst von institutionellen Einrichtungen ein besonderes ehrenamtliches Engagement an den Tag legen.

Wir möchten Ihre „Helden des Alltags“ gerne in den nächsten Wochen – wie schon in den Vorjahren – in Porträts in der Salzgitter-Zeitung vorstellen. Am Ende dürfen die Leser darüber abstimmen, wer der „Salzgitteraner des Jahres“ oder die „Salzgitteranerin des Jahres“ sein soll. Auch das Votum einer Jury fließt mit ein.

Beim Termin für die Verleihung des Preises muss in diesem Jahr erstmals angesichts der Corona-Pandemie ein wenig Flexibilität her. Sollte es beim geplanten Termin im Sommer bleiben, können sich Gäste und Geehrte darauf freuen, dass mindestens eine starke Frau unter den Laudatoren sein wird: Doris Schröder-Köpf, niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, hat ihre Teilnahme als Festrednerin für die Ehrenamtsgala zugesagt.

INFO

Zum inzwischen vierten Mal sucht die Salzgitter-Zeitung gemeinsam mit ihren Lesern besonders engagierte Menschen, deren Einsatz gewürdigt werden soll.

Vorschläge können ab sofort an die Redaktion gerichtet werden per E-Mail an die Adresse

redaktion.sz@bzv.de oder werktags von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter Tel.: (05341) 40 96 40.

Die Aktion „Salzgitteraner des Jahres 2020“ wird unterstützt von TAG Wohnen.