Salzgitteraner Wohnbau realisiert Millionen-Projekte

Rund 5000 Wohnungen hat die Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter in ihrem Bestand. Knapp die Hälfte davon befinden sich im Süden Salzgitters, in erster Linie in Salzgitter-Bad rund um den Verwaltungssitz der Wohnbau Salzgitter -- mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH Salzgitter und ihrem Tochterunternehmen, der WBV Wohnbau Betreuungs- und Verwaltungs-GmbH Salzgitter – sowie in Ringelheim. Die Wohnungen im Norden Salzgitters liegen...