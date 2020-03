Corona: Salzgitteraner Amt bestellt zentral Schutzbedarf

In Salzgitter sind zehn (gestern: sieben) Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Zehn Bürger gelten als Verdachtsfälle. Sie und 33 Kontaktpersonen befinden sich zuhause in Quarantäne.

Oberbürgermeister Klingebiel berichtet laut Pressemitteilung, dass aktuell „ein erheblicher Bedarf an Schutzausrüstungen in vielen Einrichtungen des Gesundheitswesens“ bestehe. „Die Gesundheit des medizinischen Personals, dem unser allergrößter Dank für seine außergewöhnliche Leistungsbereitschaft bis an seine Belastungsgrenze gilt, ist von essentieller Bedeutung für die erfolgreiche Krisenbewältigung. Deswegen sind koordinierte und funktionierende Beschaffungswege für medizinische Ausstattung unverzichtbar.“ In Niedersachsen werde die Beschaffung von Schutzausrüstung zentral durch das Land koordiniert. In Salzgitter prüfe das Gesundheitsamt die Anforderungen von Schutzausrüstung von Betrieben, Einrichtungen und dem Gesundheitswesen. Nach Prüfung fordere es den Notfallbedarf an Schutzausrüstung direkt beim Land per Not-Amtshilfeersuchen an. Der Vordruck für Anforderungen steht im Internet: www.salzgitter.de (per Fax oder Post ans Gesundheitsamt).

Erster Ansprechpartner bei der Stadt ist derzeit das Bürgertelefon (05341) 839-5000. In der gestrigen Ausgabe haben wir versehentlich die Notfallnummer des Bürgercenters veröffentlicht.

Das Helios-Klinikum teilt mit, dass das dort aufgestellte Zelt „nicht als Erweiterung der Zentralen Notaufnahme“ dient, sondern „für den Schutz unserer klinischen Strukturen gedacht“ sei. Es werde als Wartebereich im Erstkontakt fußläufiger Patienten, zunächst zwischen 10 und 18 Uhr, genutzt, zudem für die Information über die Möglichkeiten der ambulanten Versorgung. Patienten mit einer akuten Erkrankung sollten in der Zentralen Notaufnahme (Durchwahl 1010) angemeldet werden.