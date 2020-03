Salzgitteraner Grundschüler lernen Gefahren im Internet kennen

Wie schütze ich mich als Grundschüler vor den Gefahren, die im Internet lauern? Dieser Frage gingen in dieser Woche Viertklässler der Lebenstedter Grundschule am See auf den Grund. Fachmännisch begleitet wurde das Medienkompetenz-Training durch den städtischen Medienpädagogen André Greco – der generell einen erhöhten Schulungsbedarf sieht und das Training in diesem Jahr an allen von ihm besuchten Schulen von jährlich vier auf sechs...