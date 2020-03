Musikschule der Stadt Salzgitter stellt ihre Vielfalt vor

An verschiedenen Orten in Salzgitter gibt es Veranstaltungen im Rahmen der Musikschultage.

In der Alten Feuerwache und der Kulturscheune Lebenstedt sowie im Fürstensaal des städtischen Museums Schloss Salder könnten die Besucher die Vielfalt der Schule kennenlernen, heißt es in der Mitteilung.

In den Kinderkonzerten am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils ab 16 Uhr, spielen im Saal der Alten Feuerwache Kinder für Kinder. Es sollen interessante Geschichten mit schöner Musik zu hören sein. Sogenannte 18-Uhr-Konzerte finden im Saal der Feuerwache von Dienstag bis Freitag im Fürstensaal von Schloss Salder statt. In diesen Konzerten werden zahlreiche solistische und kammermusikalische Beiträge auf vielen verschiedenen Instrumenten zu hören sein.

Popular-Musik wird in den Abendveranstaltungen in der Kulturscheune geboten: Die Musikschulbands werden am Dienstag spielen. Dann gebe es eine virtuose Schlagzeugpräsentation und beim Circle-Singing unter professioneller Anleitung werden auch die Zuschauer selbst aktiv sein können.

Eine Singers Night findet am Donnerstag, 12. März, statt. In lockerer Atmosphäre können alle einen schönen gemeinsamen Abend verbringen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Stipendiaten-Konzert gibt es dann am Mittwoch, 11. März, ab 19.30 Uhr im Fürstensaal des Schlosses Salder. Der Förderverein der Musikschule lädt nach der feierlichen Übergabe der Urkunden zu einem Umtrunk ein.

Im Saal der Feuerwache findet am Freitag, 13. März, ein kostenloser Workshop mit dem Titel „Wunderwelt Schlagzeug“ statt. Die Musikschul-Dozenten spielen für ihre Zuhörer auf Vibrafon, kleiner Trommel, Marimba, Pauken und Drum- Set. Im Anschluss können alle Interessenten die Instrumente ausprobieren.

Die Cafeteria öffne jeweils von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr. Hier sollen die Besucher ins Gespräch kommen oder mit Freunden und Bekannten gemütlich zusammensitzen können. Auch dafür sollten die Musikschultage Gelegenheit bieten. Außerdem erhielten alle Interessenten hier Informationen über das gesamte Musikschulangebot.

Ein Überblick über das Programm der Musikschultage ist auf Anfrage bei der Verwaltung der Musikschule in der Alten Feuerwache, Wehrstraße 27, in Lebenstedt erhältlich: www.verwaltung-musikschule@stadt.salzgitter.de sowie www.salzgitter.de