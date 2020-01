Zustellzentrum an Daimlerstraße in Salzgitter-Bad ist eröffnet

Oberbürgermeister Frank Klingebiel und Niederlassungsleiterin Sylvia Kramarczyk (Magdeburg) nahmen den bereits seit Monaten laufenden Stützpunkt in Betrieb. Für die Zusteller begann ihre Tour diesmal mit einer kleinen Pause am kalten Büfett. Der Oberbürgermeister, der mit Wirtschaftsdezernent Jan Erik Bohling gekommen war, nahm sich viel Zeit beim Rundgang durch die Halle. Auch eine Probefahrt in einem Elektroscooter der Post DHL ließ...