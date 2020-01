Salzgitteraner Bündnis protestiert gegen AfD-Mann Kalbitz

Gleich der erste Neujahrsempfang der AfD in Salzgitter ist von Protesten begleitet. Weil der Kreisverband ausgerechnet Bundesvorstandsmitglied Andreas Kalbitz als Hauptredner eingeladen hat, der dem rechten Parteispektrum zugeordnet wird, ruft das Bündnis gegen Rechts („Salzgitter passt auf“) zur Mahnwache auf. Sie soll um 17 Uhr, also bereits eine Stunde vor Beginn des Empfangs stattfinden -- in der Gaststätte auf dem Gelände des...