Besinnliche Melodien verzaubern unterm Baum im Fredenberg

Der Instrumentalkreis sowie die Jugend- und Erwachsenen-Schola der St.-Maximilian-Kolbe-Gemeinde verzauberten am Wochenende mehr als 300 Besucher in der gleichnamigen Kirche im Fredenberg mit einem Weihnachtssingen am mächtigen Weihnachtsbaum und der wunderschönen Krippe. Es war erneut eine...