Unfallfahrer entfernt sich in Lobmachtersen von Unfallstelle

Ein 27-jähriger Fahrer eines VW ist am Mittwochmorgen aus Beinum kommend am Ortseingang Lobmachtersen links von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr gefahren. Hierbei touchierte er laut Polizei einen entgegenkommenden Dacia eines 26-jährigen Fahrers. Kurz darauf kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem dahinter fahrenden Daimler eines 54-jährigen Mannes. Alle Beteiligten wurden dabei verletzt. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle, konnte jedoch bei Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei festgenommen werden. Der Mann stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss, ihm musste daher eine Blutprobe entnommen werden. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 30.000 Euro.