Unbekannte stehlen weißen Citroën in Salzgitter-Bad

Unbekannte Täter haben laut Polizei zwischen Freitag, 22.50 Uhr, und Samstag, 5.30 Uhr, am Robert-Koch-Platz in Salzgitter-Bad einen weißen Citroën entwendet. Der Schaden beträgt zirka 20.000 Euro, so der Polizeibericht.

Zeugen: (05341) 8250.