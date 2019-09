Nach Test: Salzgitter entscheidet über Zukunft der Beachbar

Der Probebetrieb der Beachbar am Salzgittersee läuft am 30. September aus. Bislang traf die neue Einrichtung auf überwiegend positive Resonanz. Das berichtete die Verwaltung im Finanzausschuss. Auf CDU-Anfrage erklärte sie, ihr liege bislang nur eine Beschwerde vor. In den sozialen Netzwerken, aber...