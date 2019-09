Neue Löschfahrzeuge für Salzgitter

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat am Freitag in Hildesheim insgesamt zehn Löschfahrzeuge Katastrophenschutz (LF-KatS) übergeben. Zwei davon sind nun bei den Freiwilligen Feuerwehren in Gebhardshagen und Ringelheim im Einsatz, meldet die Stadt Salzgitter....