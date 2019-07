Ordnungsdienst bei Kontrolle in Salzgitter mit Reizgas attackiert

Reizungen an den Atemwegen, den Bindehäuten und den Unterarmen: Diese Verletzungen zogen sich zwei zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Salzgitter am Freitagabend zu. Sie wollten gegen 20 Uhr hinter der städtischen Bibliothek in der Joachim-Campe-Straße eine vierköpfige Gruppe kontrollieren – als eine der Personen sie mit Reizgas attackierte. Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes mussten ins Krankenhaus. Der Angreifer konnte fliehen.

Täter attackiert Beamte mit Reizgas

Zunächst liefe die Kontrolle friedlich. Drei der vier Personen gaben ihre Personalien an. Die vierte – ein laut Polizei 1,75 bis 1,80 Meter großer Mann schmaler Statur und südländischen Aussehens – zeigte sich nicht so kooperative. Die 32- und 34-jährige Ordnungsdienstmitarbeiter forderten in wiederholt auf, sich auszuweisen. Statt des Personalausweises zog der Mann aber etwas anderes aus seiner Taschen: Reizgas. Damit sprühte er „unvermittelt mit einem Reizstoff in Richtung der beiden Stadtbeamten“, heißt es von der Polizei.

Angreifer flieht zu Fuß

Die Beamten erlitten durch den Angriff Reizungen an den Atemwegen, den Bindehäuten und an Hautpartien an ihren Unterarmen, mussten sich in einer Braunschweiger Klinik einer ambulanten Behandlung eines Augenarztes unterziehen. Nachdem er den Ordnungsdienst außer Gefecht gesetzt hatte, konnte der Angreifer zu Fuß in Richtung Goethestraße fliehen. Laut Polizei trug er eine graue Jogginghose und einen dunklen Kapuzenpullover. Außerdem hatte er eine Umhängetasche und einen Rucksack bei sich.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen. feu