79-jähriger Radler bei Unfall in Lebenstedt leicht verletzt

Lebenstedt. Zu einem Zusammenstoß von Auto und Rad kam es am Dienstag auf der Straße Wildkamp in Lebenstedt.

Leicht verletzt wurde ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Lebenstedt. Ein 49-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Fahrzeug nach Polizeiangaben rückwärts aus der Straße Marderfalle in die Straße Wildkamp fahren. Dabei übersah er offenbar den 79-Jährigen, der mit seinem Rad auf der Straße Wildkamp unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.