Nach Unglück: Eigentümerverband appelliert an Teichbesitzer

Nach dem Fund zweier lebloser Kinder (4, 7) in einem Gartenteich versucht Heere, mit dieser Tragödie umzugehen. Die Polizei Salzgitter nimmt an, dass es sich um einen entsetzlichen Unglücksfall handelte. Um Gewissheit zu erlangen, was sich am Dienstag ereignet hat, müssen die Beamten noch Zeugen...