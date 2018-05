Industrie- und Gewerbegebiet: Wer profitiert? Wer hat Nachteile?

Im Juni entscheiden die Räte in Braunschweig und Salzgitter, ob das gemeinsame Industrie- und Gewerbegebiet weiterverfolgt werden soll oder nicht. Um die Chancen und Risiken des Vorhabens ging es am Donnerstag beim Leserforum unserer Zeitung in Salzgitter-Thiede. Fast 200 Besucher waren gekommen,...