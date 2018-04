Den Handwerkern auf der Spur

Die Dachdecker-Innung Wolfenbüttel-Salzgitter erinnert am Freitag an ihre Gründung vor 400 Jahren. Gefeiert wird im Schloss in Wolfenbüttel. Sicher werden die Kollegen aus dem heutigen Salzgitter mitfeiern, doch ob ihre Vorfahren aus den früheren Dörfern rund um das alte Solte schon vor 400 Jahren dabei waren, ist ungewiss. Fest steht aber, dass sie sich 2003 den Wolfenbüttelern anschlossen. Bis dahin gehörten sie gemeinsam mit den...