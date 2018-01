Explosion in Sparkasse in Fredenberg: Geldautomaten gesprengt

Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr sind zwei Geldautomaten in einer Sparkassen Filiale im Kurt-Schumacher-Ring in Fredenberg gesprengt worden, das bestätigt die Polizei Salzgitter. Aktuell ist die Polizei noch vor Ort. Zu den Tätern kann die Polizei noch keine Angaben machen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter Bargeld in unbekannter Höhe. Wie die Polizei Salzgitter berichtet, ist ein hoher Sachschaden entstanden. Nicht nur die Geldautomaten sind kaputt, auch die Fensterscheiben zum Schalterraum sind zerstört worden. Experten der Spurensicherung sind aktuell noch am Tatort, um mögliche Beweismittel zu sichern und den Tathergang zu rekonstruieren. Statiker müssen außerdem prüfen, ob es zu Schäden am Gebäude gekommen ist.

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 1 Bewertung

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Zwei Geldautomaten in Fredenberg gesprengt Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei Salzgitter am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr. Zu den Tätern kann die Polizei keine Angaben machen. Foto: Rudolf Karliczek Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Hinweis der Polizei: Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang dringend Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige bzw. auffällige Feststellungen gemacht haben. Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit der Pressestelle der Polizei unter der Telefonnummer 05341/1897-104 in Verbindung.