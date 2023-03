So hoch liegt der Schnee im Harz

Ein Ausflug in den Harz – das lohnt immer. Rodeln, Ski fahren oder mit der Familie durch schneebedeckte Wälder spazieren, das geht jedoch nur im Winter.

In dieser Übersicht finden Sie Informationen zur Schneehöhe in den klassischen Harz-Ausflugszielen für Niedersachsen – wie etwa Torfhaus, Wurmberg, Braunlage, Hahnenklee oder Wildemann – als auch zu Ortschaften in Sachsen-Anhalt, beispielsweise Wernigerode, Schierke oder Benneckenstein.

Schneehöhe: Wie viele Zentimeter Schnee liegen im Harz?

Zu Wochenmitte dominiert laut Deutschem Wetterdienst der Dauerfrost im Harz – zudem sind einige Zentimeter Neuschnee für Mittwoch und Donnerstag vorhergesagt. In Richtung Wochenende sind leicht steigende Temperaturen vorhergesagt – Schneeschauer könnten stellenweise auch in Regen übergehen.

Der Gesamt-Überblick – diese Schneehöhen geben die jeweiligen Touristinformationen und Skigebiet-Betreiber heute für den Harz an:

Wie es im Harz wirklich aussieht, können Sie über Livebilder prüfen. Wir sagen Ihnen, welche Webcams im Harz sich wirklich lohnen.

Welche Ski-Pisten sind im Harz geöffnet?

Im Harz ist an vielen Stellen Alpin Ski möglich. Aus dem Braunschweiger Land sind beispielsweise die Skigebiete in Sankt Andreasberg, Torfhaus, Altenau, Schulenberg, Hahnenklee, Bad Sachsa oder Braunlage in etwa einer Stunde gut erreichbar. Der Harzer Tourismusverband informiert, welche Pisten – Stand Wochenmitte – auf Ausflügler warten:

Am Wurmberg ist das Skigebiet grundsätzlich geöffnet – so sind etwa die Wurmberg-Seilbahn oder der Hexen-Express in Betrieb. Die Betreiber weisen darauf hin, dass es durch zunehmenden Wind jederzeit zu Einschränkungen kommen könne.

ist das Skigebiet grundsätzlich geöffnet – so sind etwa die Wurmberg-Seilbahn oder der Hexen-Express in Betrieb. Die Betreiber weisen darauf hin, dass es durch zunehmenden Wind jederzeit zu Einschränkungen kommen könne. Die Anlagen in Sankt Andreasberg (Skigebiet am Matthias-Schmidt-Berg und Skigebiet Sonnenberg) sind auch geöffnet. Am Sonnenberg ist der Sonnenhang verfügbar.

Torfhaus: Kinder tragen ihre Schlitten einen Abhang hinauf. Foto: Swen Pförtner / dpa

Welche Harzer Rodelbahnen haben geöffnet?

Wer mit Kindern unterwegs ist, der setzt vielleicht lieber auf den Rodelspaß mit dem Schlitten. Nur: Beliebte Rodelgebiete wie Hahnenklee (Bocksberg) oder Bad Sachsa (Ravensberg) sind vorerst noch geschlossen – Stand: 8. März!

Aber, es gibt zur Wochenmitte Alternativen:

In Clausthal-Zellerfeld ist die Rodelbahn Spiegelthaler Straße derzeit geöffnet, in Buntenbock die Rodelbahn am Ziegenberg

ist die Rodelbahn Spiegelthaler Straße derzeit geöffnet, in die Rodelbahn am Ziegenberg Auch am Wurmberg und am Hexenritt kommen Familien auf ihre Kosten

und am kommen Familien auf ihre Kosten In St. Andreasberg steht die Sonnenberger Rodelschneise bereit

steht die Sonnenberger Rodelschneise bereit In Hohegeiß ist das Rodelcentrum „Am Brande“ und der Rodelhang am Gretchenkopf vorbereitet

In Braunlage selbst kann am Hasselkopf und an der Rathauswiese gerodelt werden

selbst kann am Hasselkopf und an der Rathauswiese gerodelt werden In Schierke ist Rodeln vor der Tourist-Information, am Parkhaus am Winterbergtor und auf der Großmutterrodelbahn möglich

ist Rodeln vor der Tourist-Information, am Parkhaus am Winterbergtor und auf der Großmutterrodelbahn möglich In Wildemann ist die Rodelbahn im Spiegeltal bereit

Welche Loipen im Harz sind gespurt?

Zahlreiche Loipen können Langläuferinnen und Langläufer im Harz nutzen, einige der Wege sind gespurt. Auf der Internetseite des Nationalparks wird einiges dazu erklärt: So seien Loipen und Winterwanderwege aktiver Naturschutz. Durch die gezielte Besucherlenkung auf gut präparierten Wegen würden störempfindliche Bereiche beruhigt. Aus diesem Grund gibt es vom Nationalpark auch den Aufruf, dass sowohl Skiläuferinnen und -läufer als auch Wandererinnen und Wanderer auf den gespurten und gekennzeichneten Loipen sowie den ausgewiesenen Wegen bleiben sollten.

Eine Auswahl an aufbereiteten Loipen im Harz – mit Stand Wochenmitte:

In St. Andreasberg sind etwa der Rundkurs Sonnenberg-Rehbergloipe (13,67 km), der Rundkurs Waage (5,96 km) und der Rundkurs Schneewittchen-Klippen (5,47 km) gespurt

In Schierke sind die Winterbergloipe (12,59 km), die Skatingloipe (7,26 km) und die Königsbergloipe (14,22 km) gespurt

Auf dem Acker ist die Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg (7,29 km) aufbereitet

Wo kann man im Harz Winterwandern?

Keine Frage: Der Harz ist das ganze Jahr über ein lohnenswertes Wanderziel. Welche Wanderrouten zur kalten Jahreszeit besonders zu empfehlen sind und worauf man bei Wanderungen im Schnee achten sollte, haben wir schon Wanderkaiserin Hanna Busch gefragt. Der Harzer Tourismusverband listet aktuell folgende Ausflugsziele als geräumt oder aufbereitet:

Torfhaus: Goetheweg bis Eckersprung hin und zurück (4,6 Kilometer), Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus (8 Kilometer), Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück (2,8 Kilometer)

Goetheweg bis Eckersprung hin und zurück (4,6 Kilometer), Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus (8 Kilometer), Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück (2,8 Kilometer) Altenau: Wellner Weg bis Kellwassertal (11,5 Kilometer), Wellner Weg bis Schwarzenberg (5 Kilometer), Zielwanderung Hüttenteich bis Dammhaus (3,4 Kilometer)

Wellner Weg bis Kellwassertal (11,5 Kilometer), Wellner Weg bis Schwarzenberg (5 Kilometer), Zielwanderung Hüttenteich bis Dammhaus (3,4 Kilometer) Hohegeiß: Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental (5,5 Kilometer), Winderwanderweg rund um den Ebersberg (9,1 Kilometer), Winterwanderweg am Lampertsberg (3,5 Kilometer), Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge (7 Kilometer)

Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental (5,5 Kilometer), Winderwanderweg rund um den Ebersberg (9,1 Kilometer), Winterwanderweg am Lampertsberg (3,5 Kilometer), Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge (7 Kilometer) Braunlage: Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall (5,4 Kilometer), Rundweg um Braunlage (8,7 Kilometer)

Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall (5,4 Kilometer), Rundweg um Braunlage (8,7 Kilometer) Elbingerode: Wanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen (3,8 Kilometer)

Wanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen (3,8 Kilometer) Schulenberg : Kurübungswege 1 und 2 (4,7 Kilometer und 3,3 Kilometer), Staumauer Okertalsperre (8,3 Kilometer)

: Kurübungswege 1 und 2 (4,7 Kilometer und 3,3 Kilometer), Staumauer Okertalsperre (8,3 Kilometer) Elend : Durch das Elendstal nach Schierke (6,9 Kilometer)

: Durch das Elendstal nach Schierke (6,9 Kilometer) Hahnenklee : Jägerstieg (1,2 Kilometer), Auerhahnweg (1,9 Kilometer), Schalker Grabenweg (1,5 Kilometer), Ringweg (1,6 Kilometer), Oberförster-Hermann-Müller-Weg (2 Kilometer), Märchenweg (2,1 Kilometer), Hahnenkleer Bergstraße (2,2 Kilometer), Fuckelweg (1,1 Kilometer), Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn (1,6 Kilometer)

: Jägerstieg (1,2 Kilometer), Auerhahnweg (1,9 Kilometer), Schalker Grabenweg (1,5 Kilometer), Ringweg (1,6 Kilometer), Oberförster-Hermann-Müller-Weg (2 Kilometer), Märchenweg (2,1 Kilometer), Hahnenkleer Bergstraße (2,2 Kilometer), Fuckelweg (1,1 Kilometer), Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn (1,6 Kilometer) Schierke: Schierker Panorama-Runde (4,4 Kilometer)

Die genauen Streckenverläufe samt GPX-Daten und weitere Winterwandervorschläge finden Sie auf der Wintersport-Website des Harzer Tourismusverbands.

Wie ist die Lage auf den Straßen im Harz – kann ich sicher und staufrei anreisen?

Ein Tipp von uns: Die Polizei in Goslar informiert an den Wochenenden über ihre Känale in den Sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook, über die Verkehrslage im Oberharz und versorgt stets mit aktuellen Informationen, was Straßensperrungen oder die Auslastung von Parkplätzen angeht.

Diese Regeln im Verkehr gelten aber immer: Autofahrerinnen und -fahrer sollen die Rettungswege unbedingt freihalten, damit die Feuerwehr, Polizei oder Bergwacht jederzeit durchkommen kann. Dazu ist das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften nur an den extra ausgewiesenen Stellen erlaubt. „Auf Wald- und Parkplätzen darf nicht geparkt werden“, sagt die Goslarer Polizei.

