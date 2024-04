Tel Aviv/Gaza . Kursschwenk der Regierung nach Telefonat mit US-Präsident Biden, der zuletzt das Vorgehen Israels in Gaza deutlich kritisiert hatte.

Israel will „sofortige Schritte“ zur Erhöhung humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen ergreifen. Das beschloss das israelische Kriegskabinett am frühen Freitagmorgen (Ortszeit), wie die israelischen Zeitungen „Haaretz“ und „Times of Israel“ unter Berufung auf eine Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu meldeten.

Hilfsgüter für Gaza werden aus verschiedenen Richtungen aufgestockt

Demnach würden vorübergehend der Hafen von Aschdod sowie der Grenzübergang Erez geöffnet, wodurch leichter Hilfe in den besonders von Lebensmittelmangel betroffenen Norden des Gazastreifens kommen kann. Auch die über den Grenzübergang Kerem Schalom aus Jordanien kommenden Hilfsgüter würden aufgestockt. „Diese verstärkte Hilfe wird eine humanitäre Krise verhindern und ist unerlässlich, um die Fortsetzung der Kämpfe zu gewährleisten und die Ziele des Krieges zu erreichen“, zitierte „Haaretz“ aus der israelischen Erklärung.

Auch Israels engster Verbündeter übt deutliche Kritik

Die Ankündigung erfolgte kurz nach einem Telefonat zwischen US-Präsident Joe Biden und Netanjahu. In dem Gespräch hatte Biden den israelischen Regierungschef nach Angaben des Weißen Hauses aufgefordert, eine Reihe „spezifischer, konkreter und messbarer Schritte“ zu unternehmen,

zu verringern und den Schutz von Helfern zu erhöhen. Die künftige US-Politik in Bezug auf Gaza hänge davon ab, wie Israel diese Maßnahmen umsetze, warnte Biden.

zu verringern und den Schutz von Helfern zu erhöhen. Die künftige US-Politik in Bezug auf Gaza hänge davon ab, wie Israel diese Maßnahmen umsetze, warnte Biden.

Israel war zuletzt wegen der zivilen Opfer im Kampf gegen die Hamas international unter Druck geraten. Der Höhepunkt der Entwicklung war zuletzt die Beschießung eines Konvois der Hilfsorganisation World Central Kitchen, bei der mehrere Mitarbeiter ums Leben kamen. Die israelische Armeeführung musste einen 2schrecklichen Fehler“ einräumen.