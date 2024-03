Moskau. Gerade zum Präsidenten gewählt, verhöhnt Wladimir Putin seinen schärfsten Kritiker. Ein Vertrauter Nawalnys spricht dazu Klartext.

Ein „unglücklicher Vorfall“ soll der Tod von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny gewesen sein – zumindest in der Weltsicht des frisch gewählten russischen Machthabers Wladimir Putin.

Nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Russland sagte Putin auf einer Pressekonferenz: „Was Herrn Nawalny betrifft, ist er nicht mehr am Leben.“ Das sei „ein trauriges Ereignis.“

Dabei, so behauptet er, habe er noch kurz vor dessen Tod am 16. Februar das Einverständnis zu einem Gefangenenaustausch mit dem Westen gegeben. „Wir werden ihn eintauschen, aber nur unter einer Bedingung, er soll nie wieder kommen“, will Putin bestimmt haben. Dass Nawalny dann verstorben sei, das „leider“ nun mal „passiert“. Da könne man „nichts tun, so ist das Leben“.

Damit hat Putin nicht nur bestätigt, was auch Nawalny-Vertraute nach dessen Tod verbreitet hatten: Dass der russische Oppositionelle vor einem Austausch gegen Inhaftierte im Westen gestanden hat. Putin selbst hatte in seinem Interview mit dem US-amerikanischen Medienmacher Tucker Carlson angedeutet, Nawalny solle gegen den Tiergartenmörder freikommen.

Demnach hätte der im Dezember 2021 in Deutschland verurteilte Wadim K. an Russland ausgeliefert werden sollen – im Gegenzug für Nawalny und zwei nicht näher genannte US-Amerikaner. Ein entsprechendes Angebot sei Kremlchef Putin Anfang Februar unterbreitet worden, hieß es.

Name Wladimir Wladimirowitsch Putin Geburtsdatum 7. Oktober 1952 Geburtsort Sankt Petersburg Sternzeichen Waage Amt Präsident der Russischen Föderation Im Amt seit 2000 (Unterbrechung von 2008 bis 2012) Familienstand Geschieden, mindestens zwei Kinder Größe ca. 1,70 Meter

Nawalny-Vertrauter nennt Putin „Blut saugende Wanze“

Was davon stimmt, das weiß vermutlich nur Putin selbst. Sein Kommentar zum Tod Nawalnys, dessen Namen er nie zuvor öffentlich in den Mund genommen hatte, kommt derweil bei dessen Vertrauten nicht gut an. Leonid Wolkow sagte nach Putins Stellungnahme, dessen Worte seien „zynisch“.

Putin habe Nawalny in Wahrheit getötet, um ihn nicht austauschen zu müssen. Der russische Machthaber sei eine „Blut saugende Wanze“, die bald platzen werde.

Der zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilte Kremlkritiker Nawalny war Mitte Februar in einem Straflager in Sibirien gestorben. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt.

Laut Behörden ist der schärfste Kritiker von Putin bei einem Rundgang auf dem eisigen Gefängnishof zusammengebrochen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Seine Witwe Julia Nawalnaja geht davon aus, dass ihr Mann im Lager ermordet wurde. Am Sonntag war sie überraschend in Berlin vor der russischen Botschaft erschienen, um ihre Stimme bei der Wahl abzugeben.

Der Moment als Julija Nawalnaja die russische Botschaft in Berlin betritt. Die Menschen rufen ihr zu, sie dreht sich noch einmal um.

Vielleicht interessiert es Sie, was ich auf den Wahlzettel geschrieben habe, sagte sie auf Russisch. „Ich habe den Namen Nawalny auf den Wahlzettel geschrieben“. (pcl/mit dpa)