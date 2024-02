Berlin. EU-Politiker sind zu nachhaltigem Reisen angehalten. Kommissionspräsidentin von der Leyen fliegt dennoch erstaunlich oft im Privatjet.

Entgegen der Weisung der EU-Kommission legt Ursula von der Leyen zahlreiche Strecken mit dem Privatjet zurück. Dabei stellt sie ihre Kollegen deutlich in den Schatten. Rund 80 Prozent aller privaten Charterflüge, mit denen Kommissionsmitglieder 2023 reisten, entfielen auf die Präsidentin. Die CDU-Politikerin flog im vergangenen Jahr 23 mal mit Privatjets. Das veröffentlichte der „Spiegel“ in einer neuen Recherche.

Insgesamt führt die Liste unter den 27 Kommissionsmitglieder im vergangenen Jahr lediglich 29 Privatflüge. Unter von der Leyens private Flugreisen fällt dabei sogar dreimal die Route Straßburg – Brüssel. Per Zug ist die Strecke zwischen dem EU-Parlament in Frankreich und dem Kommissionsgebäude in Belgien in unter vier Stunden zu schaffen.

„Dreist“: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nutzt häufig Privatjets

Die Auskunft über die Zahl der Privatflüge durch das EU-Parlament erfolgte auf eine Anfrage des deutschen EU-Abgeordneten Martin Schirdewan von der Linken. Gegenüber dem „Spiegel“ monierte der Parteivorsitzende: „Es ist eine Schande, dass die Kommissionspräsidentin angesichts der Klimakrise immer noch auf Privatflieger setzt.“ Das Verhalten von der Leyens, die jüngst von der CDU als Spitzenkandidatin für die diesjährige EU-Wahl bestätigt wurde, bezeichnete Schirdewan als „dreist“.

Eigentlich hatte von der Leyen angekündigt, die Zahl der dienstlich genutzten Charterflüge zu reduzieren. In den Jahren 2021 und 2022 hatte sie bereits 57 Strecken per Privatflieger zurückgelegt und dies mit coronabedingten Schwierigkeiten begründet. 2021 hatte von der Leyen für Schlagzeilen gesorgt, als sie mit einem Charterjet von Wien aus in die keine Hundert Kilometer entfernte slowakische Hauptstadt Bratislava geflogen war.

