Washington. Der Bundeskanzler besucht die USA für 24-Stunden. Er will unter anderem mit Biden über die Fortsetzung der Ukraine-Hilfen sprechen.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag zu einem 24-stündigen Kurzbesuch in Washington eingetroffen. Am Freitag will er US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus treffen, um mit ihm vor allem über die Fortsetzung der Militärhilfe für die Ukraine zu sprechen. Die USA und Deutschland sind die beiden wichtigsten Waffenlieferanten des von Russland angegriffenen Landes.