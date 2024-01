Berlin. Die Innenministerin über Umsturzpläne rechter Kreise – und die Frage, ob man dem AfD-Extremisten Höcke das Wahlrecht entziehen kann.

Das Treffen in einer Villa am Lehnitzsee hat Deutschland aufgeschreckt. Planen radikal rechte Kreise den Umsturz? Wird jetzt die AfD verboten? Und was bedeutet all das für die Migrationspolitik der Ampelkoalition? Die Antworten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lassen aufhorchen.