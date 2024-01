Berlin. Wladimir Putins Kinder treten kaum öffentlich in Erscheinung. Jetzt sorgt seine älteste Tochter, Maria Woronzowa, für einiges Aufsehen.

Nur selten taucht sie in der Öffentlichkeit auf – Maria Woronzowa. Die 38-Jährige ist die älteste Tochter von Russlands Präsident Wladimir Putin und lebt eigentlich im Verborgenen. Nun berichtet die investigative Nachrichtenwebseite Agentstvo von einem Interview, das die pädiatrische Endokrinologin dem Moskauer Zentrum für innovative Technologien im Gesundheitswesen (Medtech.Moscow) gegeben hat und in dem sie Aussagen macht, die zumindest für Irritationen sorgen.

Während Woronzowa mit keiner Silbe über den Krieg spricht, den ihr Vater in der Ukraine losgetreten hat, behauptet sie: „Für uns ist der Wert des menschlichen Lebens der höchste Wert.“ Russland sei eine „auf den Menschen zentrierte Gesellschaft“, so die Tochter des Kremlchefs. In dem fast 43-minütigen Interview spricht sie auch über globale medizinische Fortschritte und teilt persönliche Details – etwa zu den Hobbys, die sie pflegt. Sie sehe sich selbst als „eher altmodische Person“.

Maria Woronzowa: Putin hat Vaterschaft nie offiziell bestätigt

Besonders interessiert sei sie an klassischer Literatur von russischen Autoren wie Alexander Puschkin oder Fjodor Dostojewski, sie lese aber auch westliche Autoren – darunter etwa Aldous Huxley oder Jane Austen. Zudem gibt sie an, mehrere Stunden in der Woche Sport zu treiben und auch mal zu Jazz- oder klassischen Konzerten zu gehen.

Lesen Sie auch: „Es wird Frieden geben“ – Putins bizarre Propagandashow

Über ihren Weg zur Medizin sagt Woronzowa, sie habe zunächst geplant gehabt, Wirtschaftswissenschaft zu studieren. Dann habe sie aber gedacht, sie wolle „etwas komplett Ungewöhnliches: Und ich habe Medizin gewählt“, sagt sie.

Putins Tochter: Ehemann von Woronzowa war „Gazprom“ Eigentümer

Ihr Auftritt überrascht umso mehr, da Putin Woronzowa und ihre jüngere Schwester Katerina Tichonova nie öffentlich als seine Töchter anerkannt hat. Der Kreml hält Details über ihr Leben streng geheim.

2016 veröffentlichte das unabhängige, russische Magazin „The New Times“ einen ausführlichen Bericht über Woronzowas Beruf, ihr luxuriöses Leben und ihren niederländischen Ehemann Jorrit Faassen, der früher einen Spitzenposten bei Gazprom innehatte. 2022 wurde jedoch die Scheidung des Paares bekanntgegeben.

Lesen Sie auch: Geflohene Russen kehren zurück – und trotzen der Angst

Woronzowa soll ihr Studium der Biologie und Medizin mit „sehr gut“ abgeschlossen haben. Heute gehöre sie zu einer der führenden Forscherinnen am Endokrinologischen Forschungsinstitut des russischen Gesundheitsministeriums.

2019 gründete sie die Firma „Nomeko“, die in Sankt Petersburg in einer Forschungsklinik das „Genom der Russen“ auf Schwachstellen und Behandlungsmöglichkeiten erforschen soll.

Tochter von Putin: Interview mit Hunderttausenden Aufrufen

Auch der Interviewer, Vyacheslav Shulenin, Geschäftsführer von Medtech.Moscow, erwähnt während des Gesprächs mit keinem Wort die Verwandtschaftsbeziehung zwischen Woronzowa und Putin. Agentstvo berichtet, dass Shulenin von 2013 bis 2017 im Büro des Moskauer Bürgermeisters gearbeitet hat, zuletzt als erster stellvertretender Stabschef.

Das Video sei laut Agentstvo im russischen sozialen Netzwerk VKontakte verbreitet worden und soll dort inzwischen mehr als 225.000 Aufrufe erzielt haben. Auf Youtube zählt das Interview bislang nur wenige Tausend Aufrufe.