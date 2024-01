Berlin. Zehntausende Ehrenamtliche helfen bei Hochwasser oder Waldbränden. Doch nicht alle Helfer sind gleichgestellt. Das wird zum Problem.

Kurz vor dem Termin kommt die Absage. Eine Sprachnachricht auf dem Handy. „Tschuldigung, aber ich bin tatsächlich noch im Feuerwehreinsatz gebunden.“ Ein Brandmelder eines Unternehmens schlägt Alarm. Christina Reiners-Zirk packt ihre Sachen, springt ins Auto, düst Richtung Feuerwehrhaus. Leben in der Lage, so nennen Rettungskräfte diese spontanen Einsätze. Ohne Vorbereitung, ohne zu wissen, was kommt – und wie ernst die Situation ist. Klar ist nur: Zeit für ein Interview ist jetzt nicht.