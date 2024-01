Bonn. Netzagentur-Chef Klaus Müller erklärt, ob die Deutschen noch Gas sparen müssen – und wer jetzt einen Schornsteinfeger anrufen sollte.

Es ist kalt im Konferenzraum der Bundesnetzagentur, der wichtigsten Behörde in der Gaskrise. Präsident Klaus Müller kommt im weißen Hemd, fröstelt – und verlegt das Interview kurzerhand in sein gut geheiztes Büro im 13. Stock. Der Turm am Bonner Tulpenfeld wird mit Fernwärme versorgt.