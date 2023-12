Westjordanland. Seit dem Massaker der Hamas nimmt die Gewalt im Westjordanland zu. Palästinenser klagen über immer mehr Übergriffe durch Siedler.

Mitte November will Wael Dschafri, 47, an einem warmen und sonnigen Morgen zusammen mit seiner Ehefrau, seinem Cousin und seiner Schwiegermutter in seinen Hainen in der Nähe von Sindschil die Oliven ernten. Plötzlich, so erinnert er sich, wären schwerbewaffnete junge Männer aufgetaucht. Sie hätten die Familie bedroht, die beiden Männer geschlagen, die Bauern vertrieben und ihr Auto gestohlen. „Die Armee hat nichts unternommen, um uns zu helfen“, klagt Dschafri. Er ist noch immer empört. Die Angreifer, sagt der palästinensische Bauer, seien israelische Siedler aus dem nahen Schilo gewesen. In Sindschil haben viele Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht, auch schon früher. Doch seit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober nimmt die Gewalt zu. Nicht nur in Sindschil, im gesamten Westjordanland, in dessen Herzen die Kleinstadt liegt.