Um Schleuserkriminalität und illegale Migration einzudämmen hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit sofortiger Wirkung erweiterte Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen zu Polen und Tschechien angeordnet. Neben der Schleierfahndung ist es der Bundespolizei nun möglich, flexible Schwerpunktkontrollen direkt an der Grenzlinie zu den vorzunehmen. Das war bisher nicht möglich. Ein Bericht von Julian Würzer und Maurizio Gambarini.

Illegale Migration: Kontrollen jetzt direkt an der Grenzlinie möglich

Berlin Seit Monaten steigen die Zahlen der illegalen Einreisen von Polen an. Nun will Nancy Faeser die Kontrollen ausweiten. Was bringt das?