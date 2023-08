Deutsche Umwelthilfe klagt gegen LNG-Schiff "Neptune" in Lubmin

Mo., 07.08.2023, 12.23 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) klagt beim Bundesverwaltungsgericht gegen den Betrieb des LNG-Terminalschiffs "Neptune" in Lubmin an der Ostsee. Die Betriebsgenehmigung durch das staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern leide an "erheblichen Mängeln", erklärte die DUH. Sie müsse zurückgenommen werden.

