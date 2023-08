Erste Rückkehrer aus dem Niger in Frankreich gelandet

Mi., 02.08.2023, 10.53 Uhr

Nach dem Staatsstreich im Niger vor einer Woche ist das erste französische Flugzeug mit vor allem Europäern an Bord in Paris gelandet. In Sicherheit gebracht wurden Franzosen, Nigerianer, Portugiesen, Belgier, Äthiopier und Libanesen. Mit dem zweiten Flugzeug sollen auch Deutsche ausgeflogen werden.

