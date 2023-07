Russland: Wehrdienst bald für Männer bis 30 Jahre

Di., 25.07.2023, 18.53 Uhr

Die russischen Abgeordneten haben am Dienstag eine Erhöhung der Altersobergrenze für die Einberufung zum Wehrdienst beschlossen. "Ab dem 1. Januar 2024 werden Bürger im Alter von 18 bis 30 für den Militärdienst einberufen", heißt es in dem vom russischen Unterhaus Duma beschlossenen Gesetz. Zuvor waren nur Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren in Russland zu einem einjährigen Wehrdienst verpflichtet.

