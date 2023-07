Ukraine-Krieg: Putin mit krudem Vorschlag zu Getreide-Blockade

Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, Russland sei bereit, ukrainische Getreidelieferungen zu ersetzen. Der Schritt erfolgte nur wenige Tage nach dem Stopp des Getreideabkommens durch Moskau. „Ich möchte versichern, dass unser Land in der Lage ist, ukrainisches Getreide sowohl auf kommerzieller als auch auf unentgeltlicher Grundlage zu ersetzen, zumal wir in diesem Jahr eine weitere Rekordernte erwarten“, schrieb Putin in einem auf der Website des Kremls in der Nacht zum Montag veröffentlichten Artikel für afrikanische Medien anlässlich eines bevorstehenden Russland-Afrika-Gipfels im russischen St. Petersburg ab Donnerstag.

Lesen Sie dazu auch: Putin zieht Chinas Zorn auf sich: Streit um Getreideabkommen

Trotz der vom Westen verhängten Sanktionen werde Russland weiterhin „energisch“ an den Lieferungen von Getreide, Nahrung, Düngemittel und anderem an afrikanische Länder arbeiten, hieß es weiter. 2022 habe Russland 11,5 Millionen Tonnen Getreide nach Afrika exportiert, in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast zehn Millionen Tonnen. „Und das trotz der gegen unsere Exporte eingeführten Sanktionen, die die Ausfuhr russischer Lebensmittel in die Entwicklungsländer tatsächlich bedeutend erschweren“, fuhr Putin fort.

Russland hat das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Getreideabkommen gestoppt: Hungersnöte könnten die Folge sein

Zum von Moskau gestoppten Getreideabkommen, das rund ein Jahr lang Ausfuhren ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglichte, schrieb Putin, der Export-Korridor habe seine humanitäre Bedeutung verloren. Von den insgesamt knapp 33 Millionen Tonnen durch das Abkommen exportiertem Getreide sei der Großteil in Länder mit hohem und oberem mittlerem Einkommensniveau gegangen. Der Getreidedeal sei so in Wirklichkeit „schamlos ausschließlich zur Bereicherung großer amerikanischer und europäischer Unternehmen genutzt worden, die Getreide aus der Ukraine exportierten und weiterverkauften“, behauptete Putin.

Russland, das seit Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland führt, hatte das internationale Getreideabkommen vor einer Woche trotz vieler internationaler Appelle auslaufen lassen. Die Vereinten Nationen setzten sich mehrfach dafür ein, das Abkommen wieder in Kraft zu setzen, auch China rief beide Seiten zu einer raschen Wiederaufnahme der Exporte auf. Befürchtet wird, dass Hungersnöte in ärmeren Ländern ansonsten noch größer werden.

Ukraine Krieg: Schwere Kämpfe in der Ostukraine

Unterdessen gehen die Kämpfe in der Ukraine weiter. Die ukrainische Armee ist nach Angaben des Generalstabs bei ihrer Gegenoffensive auf schwere russische Gegenwehr im Osten des Landes gestoßen. Im abendlichen Lagebericht des Generalstabs am Sonntag war von fortlaufenden russischen Angriffen zwischen Donezk im Osten und Kupjansk in der nordöstlichen Region Charkiw die Rede.

Entlang einer Frontlänge von rund 230 Kilometern fanden demnach während der vergangenen 24 Stunden 27 Gefechte statt. Dabei sei von russischer Seite verstärkt Artillerie und Luftwaffe eingesetzt worden, hieß es weiter. Mehr als 60 Ortschaften in dem Frontabschnitt sollen unter russischen Raketen- und Artilleriebeschuss geraten sein. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Nach Angriff auf Odessa: Selenskyj dankt Rettern und Unterstützern

Nach dem jüngsten russischen Angriff auf die Hafenstadt Odessa brachte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Dankbarkeit gegenüber der eigenen Bevölkerung und internationalen Verbündeten zum Ausdruck. „Ich danke allen, die bei Odessa sind“ schrieb er am Sonntagabend auf Telegram und lobte die Leistungen der freiwilligen Retter, Ärzte und lokalen Behörden.

Beim Angriff auf die ukrainische Millionenstadt am Schwarzen Meer wurde nach Behörden-Angaben in der Nacht zum Sonntag mindestens eine Person getötet, 22 weitere Menschen wurden verletzt. Dabei wurden auch die als Weltkulturerbe gelistete Altstadt und die orthodoxe Verklärungskathedrale zu Zielen des russischen Beschusses.

Der Angriff löste zahlreiche internationale Reaktionen aus. Die EU verurteilte ihn als ein weiteres russisches Kriegsverbrechen. Papst Franziskus schloss Odessa in seine Gebete für den Frieden ein. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu twitterte, es sei herzzerreißend, die Szenen der Zerstörung in Odessa zu verfolgen. Auch Vertreter der USA, Großbritanniens, Italiens und Frankreichs äußerten ihre Anteilnahme angesichts der Zerstörung. Präsident Selenskyj bedankte sich auf Telegram ausdrücklich bei allen, die die russischen Verbrechen verurteilt hatten. (lro/dpa)

